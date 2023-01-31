Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Азербайджана попросили граждан не посещать Иран без необходимости

Общество
Власти Азербайджана попросили граждан не посещать Иран без необходимости

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к гражданам с просьбой отказаться от поездок в Иран без острой необходимости.

С таким заявлением ведомство выступило после нападения на азербайджанское дипломатическое представительство утром 27 января. В результате погиб начальник службы охраны посольства. Два человека получили ранения.

Гражданам Азербайджана, которые сейчас находятся в Иране, рекомендуется соблюдать правила личной безопасности. Лицам, планирующим поездку в эту страну, необходимо быть предельно осторожными, заявили в ведомстве.
иран азербайджан поездки
Военкоры ФАН
Лучшие в аду