Власти Азербайджана попросили граждан не посещать Иран без необходимости

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к гражданам с просьбой отказаться от поездок в Иран без острой необходимости.
С таким заявлением ведомство выступило после нападения на азербайджанское дипломатическое представительство утром 27 января. В результате погиб начальник службы охраны посольства. Два человека получили ранения.
Гражданам Азербайджана, которые сейчас находятся в Иране, рекомендуется соблюдать правила личной безопасности. Лицам, планирующим поездку в эту страну, необходимо быть предельно осторожными, заявили в ведомстве.