Заброшенный дом сторонника ВСУ с гранатами обнаружили в Запорожской области

В Запорожской области росгвардейцы обнаружили заброшенный дом сторонника ВСУ, в котором хранились боеприпасы. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Схрон удалось установить по наводке местных жителей. На чердаке здания нашли гранаты Ф-1. А из другого нежилого строения бойцы изъяли два автомата Калашникова и патроны.
Помимо этого, подозрительную коробку заметили на берегу реки. Специалисты провели проверку. Внутри оказались 12 выстрелов для гранатометов, девять тротиловых шашек, а также компоненты для изготовления взрывного устройства и др.