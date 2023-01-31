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Заброшенный дом сторонника ВСУ с гранатами обнаружили в Запорожской области

Происшествия
Заброшенный дом сторонника ВСУ с гранатами обнаружили в Запорожской области

В Запорожской области росгвардейцы обнаружили заброшенный дом сторонника ВСУ, в котором хранились боеприпасы. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Схрон удалось установить по наводке местных жителей. На чердаке здания нашли гранаты Ф-1. А из другого нежилого строения бойцы изъяли два автомата Калашникова и патроны.

Помимо этого, подозрительную коробку заметили на берегу реки. Специалисты провели проверку. Внутри оказались 12 выстрелов для гранатометов, девять тротиловых шашек, а также компоненты для изготовления взрывного устройства и др.
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