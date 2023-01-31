МВФ: Индия и Китай в 2023 году обеспечат половину роста глобального ВВП

Главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша спрогнозировал доминирование Индии и Китая в росте мирового ВВП в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.
При этом, по его словам, на долю США и еврозоны придется только 10% глобального валового внутреннего продукта. Соответствующее заявление глава фонда сделал в ходе пресс-конференции в Сингапуре, посвященной январскому докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.
В упомянутых документах прогноз по темпам роста мирового ВВП был улучшен до 2,9% в 2023 году. По оценке МВФ, валовой внутренний продукт КНР в текущем году увеличится на 5,2%, Индии — на 5,4%.