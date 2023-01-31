Режиссер Дмитрий Светозаров раскрыл, на что его вдохновил актер Алексей Нилов

Актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Нилов родился 31 января 1964 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист Дмитрий Светозаров.
Всенародную любовь Алексею Нилову принесла роль капитана Андрея Ларина в культовом сериале 1990-х «Улицы разбитых фонарей». Именно на этом проекте и состоялось в свое время знакомство режиссера с этим актером.
«Я познакомился с Лешей и со всей командой “ментов”, даже не помню, в 1997 году, когда Кирилл Капица пригласил меня снимать” Улицы разбитых фонарей”. Встретили меня по-разному. Александр Лыков отнесся ко мне настороженно, стал прощупывать меня, как режиссера. Это старая актерская привычка и метода. Все остальные — Леша, Сергей Селин, Миша Трухин — как-то сразу почувствовали во мне единомышленника. Работа с ними была безумно интересной», — рассказал режиссер.
Дмитрий Светозаров также отметил, что плодотворное и комфортное сотрудничество с артистами вдохновило его на активную творческую работу.
«Став соавтором, а где-то даже автором, сценариев, я написал несколько серий специально для каждого из них. Одну из этих серий, которая назвалась “Лекарство от скуки”, я посвятил Леше Нилову, где он играл главную роль с Антониной Шурановой», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Искренне его поздравляю и желаю не длить свою актерскую паузу, а продолжать работать. Я очень люблю его и как актера, и как человека. Желаю ему всего-всего самого лучшего», — подытожил Дмитрий Светозаров.
Ранее режиссер Сергей Виноградов через ФАН поздравил с днем рождения актрису Екатерину Климову. В беседе с изданием он назвал именинницу артисткой от Бога.