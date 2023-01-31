На Урале трехлетний пациент проглотил сверло от бормашины на приеме у стоматолога

Трехлетний мальчик проглотил сверло от бормашины в стоматологической клинике города Урай Свердловской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Установлено, что дантист лечил юному пациенту молочный зуб, и в этот момент сверло сломалось: отломившийся металлический наконечник упал мальчику на корень языка, и тот автоматически его проглотил.
Ребенку сделали рентген, который показал, что в желудке мальчика действительно лежало сверло. Родители ребенка отказались его госпитализировать и делать операцию. Они решили подождать несколько дней, а при повторном осмотре в желудке ребенка уже ничего не было.