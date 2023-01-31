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Адвокат Алешкин рассказал о возможной судьбе фильмов с актерами-иноагентами

Шоу-бизнес
Адвокат Алешкин рассказал о возможной судьбе фильмов с актерами-иноагентами

Фильмы и сериалы с актерами-иноагентами можно выпустить на экраны, однако вряд ли кто-то будет это делать.Таким предположением поделился адвокат Андрей Алешкин.

Некоторые актеры успели сняться в проектах до получения иноагентского статуса. Например, так вышло со звездой «9 роты» Артуром Смольяниновым✱ (признан в России иноагентом). До побега из России он снялся в двух фильмах и двух сериалах, и теперь их судьба под вопросом.

По словам Алешкина, проекты с иностранными агентами можно выпускать на экраны. Однако в титрах нужно будет непременно указать, что в съемках участвовал иноагент, отметил адвокат.

«Я полагаю, что с большой долей вероятности на такой риск никто не пойдет, и проекты либо не выйдут вообще, либо артиста придется заменить», — рассказал о возможной судьбе таких фильмов и сериалов эксперт в беседе с kp.ru.

Юрист сомневается, что прокатчики или онлайн-кинотеатры захотят работать с иностранными агентами. Риски в этом случае слишком высоки, резюмировал Алешкин.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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