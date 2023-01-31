Адвокат Алешкин рассказал о возможной судьбе фильмов с актерами-иноагентами

Некоторые актеры успели сняться в проектах до получения иноагентского статуса. Например, так вышло со звездой «9 роты» Артуром Смольяниновым✱ (признан в России иноагентом). До побега из России он снялся в двух фильмах и двух сериалах, и теперь их судьба под вопросом.