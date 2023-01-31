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ЦБ: объем заблокированных за границей российских активов составил 5,7 трлн рублей

Экономика
ЦБ: объем заблокированных за границей российских активов составил 5,7 трлн рублей

Общий объем иностранных бумаг, принадлежащих российским держателям, составляет 5,7 трлн рублей. При этом более 20% из этой суммы приходится на розничных инвесторов. Такую инфлормацию озвучила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Эксперт выступала на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».

Западные страны ранее стали замораживать российские счета и часть активов Центробанка. Это было частью санкционной политики, призванной подорвать экономику России и оказать давление в политической сфере.
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