ЦБ: объем заблокированных за границей российских активов составил 5,7 трлн рублей

Общий объем иностранных бумаг, принадлежащих российским держателям, составляет 5,7 трлн рублей. При этом более 20% из этой суммы приходится на розничных инвесторов. Такую инфлормацию озвучила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Эксперт выступала на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».