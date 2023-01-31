Офицер ВС США Риттер назвал неожиданный эффект от получения Киевом западных истребителей

Офицер американской армии в отставке Скотт Риттер рассказал, чем обернутся для киевского режима возможные поставки западных истребителей.
По словам военного эксперта, ВСУ не смогут ни освоить, ни обслуживать подобную авиационную технику, так как лишены необходимого опыта и кадров. Риттер напомнил, что украинские пилоты и технический персонал использовали исключительно советские истребители, штурмовики и фронтовые бомбардировщики в течение трех последних десятилетий.
«Даже если самолеты (западного производства. — Прим. ред.) предоставят, они попадут сразу в боевые условия, где по ним будут стрелять. Это будет просто самоубийство, которое стоит много миллиардов долларов», — назвал аналитик главный эффект от таких поставок.
Риттер подчеркнул, что подобным образом ВСУ не получат никакого преимущества, а мотивация бойцов российской армии в ходе проведения спецоперации только повысится.
Ранее телеканал «360» предупредил о серьезной эскалации украинского кризиса при базировании истребителей ВСУ на аэродромах стран-участниц НАТО.