Офицер ВС США Риттер назвал неожиданный эффект от получения Киевом западных истребителей

По словам военного эксперта, ВСУ не смогут ни освоить, ни обслуживать подобную авиационную технику, так как лишены необходимого опыта и кадров. Риттер напомнил, что украинские пилоты и технический персонал использовали исключительно советские истребители, штурмовики и фронтовые бомбардировщики в течение трех последних десятилетий.