Sohu: Россия неожиданно решила отомстить недружественной Японии

Авторы напомнили, что японцы после начала спецоперации на Украине встали на сторону Запада и ввели 15 пакетов антироссийских санкций. Москву не устроила такая позиция Токио, поэтому когда речь зашла о морском промысле возле Курил, то РФ решила отказать Японии, что вызвало настоящий шок в руководстве страны, пишет «ПолитРоссия».