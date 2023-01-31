Sohu: Россия неожиданно решила отомстить недружественной Японии

Российская сторона начала реализовывать свой план мести в ответ на недружественную политику Японии, что стало для Токио настоящей неожиданностью, говорится в статье китайского издания Sohu.
Авторы напомнили, что японцы после начала спецоперации на Украине встали на сторону Запада и ввели 15 пакетов антироссийских санкций. Москву не устроила такая позиция Токио, поэтому когда речь зашла о морском промысле возле Курил, то РФ решила отказать Японии, что вызвало настоящий шок в руководстве страны, пишет «ПолитРоссия».
«Грядет настоящая месть! Россия отказалась вести переговоры с Японией и не приняла протест Токио. Японское правительство не ожидало такого упрямства, когда Москва объявила о своем плане контрмер», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Японию в подрыве хозяйственных связей Центральной Азии с Россией. По ее словам, такую политику Токио навязывает Вашингтон.