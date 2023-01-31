Две угонщицы не смогли доехать до Севастополя на Infinity из-за отсутствия бензина

Две девушки угнали Infinity у мужчины, с которым познакомились по интернету. Россиянки решили доехать до Севастополя, однако по дороге в машине кончился бензин, сообщает Telegram-канал Mash на волне.
Угонщицы встретились с новым знакомым в Симферополе. Мужчина выпил, а девушки воздержались и после застолья похитили иномарку.
Россиянки, у которых не было водительских прав, планировали добраться до Севастополя, но на трассе в автомобиле кончилось топливо. Позже девушки были задержаны. Им грозит до семи лет лишения свободы за угон транспортного средства.