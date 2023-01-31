Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Крымский депутат выписывал себе незаслуженные премии и попал под следствие

Происшествия
Крымский депутат выписывал себе незаслуженные премии и попал под следствие

Оперативники задержали крымского депутата за превышение должностных полномочий. Парламентарий девять месяцев самовольно выписывал себе премии. Общий ущерб составил 300 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Подозреваемый стал народным избранником от Черноморского сельского поселения недавно. Он является также предпринимателем и председателем Федерации футбола Черноморского района.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности несколько месяцев наблюдали за парламентарием. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Депутату грозит штраф и лишение свободы на три года.
чиновник депутат вор
Военкоры ФАН
Лучшие в аду