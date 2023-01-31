Рост экспорта российского угля в Южную Корею по итогам 2022 года составил 24%

Однако, по мнению экспертов, в 2023 году ситуация на угольном рынке меняется. Так, цены в Азии на ресурс упали до минимума с апреля прошлого года — ниже 300 долларов за тонну, а в Европе спрос сокращается из-за теплой погоды.