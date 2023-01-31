Рост экспорта российского угля в Южную Корею по итогам 2022 года составил 24%

Российские поставщики угля за счет предоставления скидок увеличили в 2022 году отправку грузов в Южную Корею на 24%. Такой рост продаж позволил России потеснить основного игрока на этом рынке — Австралию, пишет «Коммерсантъ».
Увеличению объема экспорта также способствовало короткое транспортное плечо с Дальнего Востока и сравнительно доступные ставки фрахта. Благодаря им, периодически удавалось транспортировать продукцию южнокорейским потребителям даже из портов европейской части России. При этом наращивание импорта покупателями из восточной страны стало отмечаться с середины 2022 года, когда ежемесячный ввоз достиг около 2 млн тонн энергетического угля.
Однако, по мнению экспертов, в 2023 году ситуация на угольном рынке меняется. Так, цены в Азии на ресурс упали до минимума с апреля прошлого года — ниже 300 долларов за тонну, а в Европе спрос сокращается из-за теплой погоды.