Американская певица Кристина Агилера опубликовала фотографию топлес в социальных сетях. Так артистка отметила годовщину выхода своего альбома La Fuerza.
Агилера опубликовала несколько кадров. На одном из них певица сидит в кресле в черных колготках и прикрывает грудь руками. Она распустила рыжие волосы и дополнила образ ярким макияжем и серьгами-кольцами.
Испаноязычный альбом Агилеры La Fuerza вышел в январе прошлого года. Известно, что певица уже фотографировалась топлес в честь своего дня рождения в декабре 2021 года. Тогда на ней были только длинные кожаные перчатки, а грудь прикрывали распущенные волосы.
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