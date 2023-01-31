Певица Кристина Агилера опубликовала фотографию топлес

Испаноязычный альбом Агилеры La Fuerza вышел в январе прошлого года. Известно, что певица уже фотографировалась топлес в честь своего дня рождения в декабре 2021 года. Тогда на ней были только длинные кожаные перчатки, а грудь прикрывали распущенные волосы.