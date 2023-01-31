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Певица Кристина Агилера опубликовала фотографию топлес

Шоу-бизнес
Певица Кристина Агилера опубликовала фотографию топлес

Американская певица Кристина Агилера опубликовала фотографию топлес в социальных сетях. Так артистка отметила годовщину выхода своего альбома La Fuerza.

Агилера опубликовала несколько кадров. На одном из них певица сидит в кресле в черных колготках и прикрывает грудь руками. Она распустила рыжие волосы и дополнила образ ярким макияжем и серьгами-кольцами.

Певица Кристина Агилера опубликовала фотографию топлес

Испаноязычный альбом Агилеры La Fuerza вышел в январе прошлого года. Известно, что певица уже фотографировалась топлес в честь своего дня рождения в декабре 2021 года. Тогда на ней были только длинные кожаные перчатки, а грудь прикрывали распущенные волосы.

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агилера певица топлес
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