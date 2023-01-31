Перечислены самые популярные у россиян цвета автомобилей в 2022 году

Названы цвета автомобилей, которые пользовались популярностью у россиян в 2022 году. Соответствующий рейтинг составил сервис «СберАвто».
По его данным, граждане искали белые автомобили чаще других. Этот цвет выбрали 15% пользователей «СберАвто».
Второе место разделили машины черного и серого цветов. Они набрали по 14%. На третьем месте тоже оказались два цвета — серебристый и темно-синий. Каждому из них отдали предпочтение 10% пользователей сервиса, сообщает «Вечерняя Москва».
Четвертое место заняли бежевый и красный цвета — их тоже выбирали по 10% покупателей. Замыкает первую пятерку коричневый цвет с результатом 8%.
Также в рейтинг попали оранжевый (4%), зеленый (4%), голубой (3%) и фиолетовый (2%) цвета. Кроме того, пользователи покупали пурпурные, желтые и золотые автомобили.