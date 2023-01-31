Старшеклассники из Омска прошли военные сборы

Кроме знакомства с устройством и правилами обращения со стрелковым оружием, школьники также изучали методы радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. Также во время сборов прошли встречи, посвященные военно-профессиональной ориентации для ребят, которые планируют связать свое будущее с военной службой.