Старшеклассники из Омска прошли военные сборы

С 5 декабря по 27 января в детском лагере «Орленок» прошли военные сборы для учеников старших классов омских школ. Детей знакомили со стрелковым оружием, обучали основам строевой, тактической и военно-медицинской подготовки.
Всего за сорок пять дней в учениях приняли участие 692 школьника, сообщает сетевое издание «Омск-Информ». Они были разбиты на группы. Занятия для каждой из них продолжались по пять дней. Проводили сборы специалисты из учебно-методического центра «Авангард».
Кроме знакомства с устройством и правилами обращения со стрелковым оружием, школьники также изучали методы радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. Также во время сборов прошли встречи, посвященные военно-профессиональной ориентации для ребят, которые планируют связать свое будущее с военной службой.