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Терапевт Ермолова назвала главную ошибку пациентов при самостоятельном лечении простуды

Общество
Терапевт Ермолова назвала главную ошибку пациентов при самостоятельном лечении простуды

Распространенную ошибку, которую совершают многие пациенты при самостоятельном лечении простуды, назвала врач-терапевт Полина Ермолова.

Одним из основных симптомов ОРВИ является высокая температура. Это определенная защитная реакция организма, которая позволяет убить бактерии и вирусы. Однако жаропонижающие лишают человека возможности бороться с ними, объяснила врач.

Самой некомфортной температурой является 37,5 градусов. При таком показателе болит голова, мучает недомогание и начинает подташнивать. Как правило, пациенты в этот момент принимают жаропонижающие, чего делать категорически нельзя. Организм должен самостоятельно побороть вирусы и бактерии, передает слова Ермоловой «Москва 24».

Также не следует избегать посещения ванной при температуры. Пот необходимо смывать с тела, чтобы на коже не развивались бактерии и вирусы. Однакое горячие ванны следует исключить в период заболевания, поскольку это провоцирует риск воспаления, сообщила терапевт.
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