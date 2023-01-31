Терапевт Ермолова назвала главную ошибку пациентов при самостоятельном лечении простуды

Также не следует избегать посещения ванной при температуры. Пот необходимо смывать с тела, чтобы на коже не развивались бактерии и вирусы. Однакое горячие ванны следует исключить в период заболевания, поскольку это провоцирует риск воспаления, сообщила терапевт.