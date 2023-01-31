Терапевт Ермолова назвала главную ошибку пациентов при самостоятельном лечении простуды

Распространенную ошибку, которую совершают многие пациенты при самостоятельном лечении простуды, назвала врач-терапевт Полина Ермолова.
Одним из основных симптомов ОРВИ является высокая температура. Это определенная защитная реакция организма, которая позволяет убить бактерии и вирусы. Однако жаропонижающие лишают человека возможности бороться с ними, объяснила врач.
Самой некомфортной температурой является 37,5 градусов. При таком показателе болит голова, мучает недомогание и начинает подташнивать. Как правило, пациенты в этот момент принимают жаропонижающие, чего делать категорически нельзя. Организм должен самостоятельно побороть вирусы и бактерии, передает слова Ермоловой «Москва 24».
Также не следует избегать посещения ванной при температуры. Пот необходимо смывать с тела, чтобы на коже не развивались бактерии и вирусы. Однакое горячие ванны следует исключить в период заболевания, поскольку это провоцирует риск воспаления, сообщила терапевт.