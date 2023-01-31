Петербуржец обнаружил в квартире на Димитрова трупы своих родителей-алкоголиков

Петербургские полицейские разбираются в обстоятельствах смерти 61-летнего мужчины и 62-летней женщины. Их тела обнаружил сын в квартире на улице Димитрова, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
По словам мужчины, родители жили вдвоем и часто злоупотребляли спиртным. Они вели асоциальный образ жизни. При осмотре трупов следов насилия эксперты не зафиксировали. В квартире также были обнаружены 37 бутылок из-под спиртного.
Ранее в Северной столице был найден труп женщины с рыжими волосами. Тело лежало в заброшенном доме, сообщило издание РИАМО.