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Петербуржец обнаружил в квартире на Димитрова трупы своих родителей-алкоголиков

Происшествия
Петербуржец обнаружил в квартире на Димитрова трупы своих родителей-алкоголиков

Петербургские полицейские разбираются в обстоятельствах смерти 61-летнего мужчины и 62-летней женщины. Их тела обнаружил сын в квартире на улице Димитрова, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам мужчины, родители жили вдвоем и часто злоупотребляли спиртным. Они вели асоциальный образ жизни. При осмотре трупов следов насилия эксперты не зафиксировали. В квартире также были обнаружены 37 бутылок из-под спиртного.

Ранее в Северной столице был найден труп женщины с рыжими волосами. Тело лежало в заброшенном доме, сообщило издание РИАМО.
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