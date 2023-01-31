В Иркутске пьяный мужчина зарезал двух человек и расчленил их тела

По информации издания, фигурант распивал спиртное в квартире 57-летнего знакомого, когда между ними разгорелась ссора. Молодой человек схватил нож и нанес оппоненту смертельные ранения. Впоследствии злоумышленник расправился и с 86-летней матерью жертвы, которая стала свидетелем конфликта.