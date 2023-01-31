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В Иркутске пьяный мужчина зарезал двух человек и расчленил их тела

Происшествия
В Иркутске пьяный мужчина зарезал двух человек и расчленил их тела

Правоохранители задержали 24-летнего жителя Иркутска, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщает газета «Подмосковье сегодня».

По информации издания, фигурант распивал спиртное в квартире 57-летнего знакомого, когда между ними разгорелась ссора. Молодой человек схватил нож и нанес оппоненту смертельные ранения. Впоследствии злоумышленник расправился и с 86-летней матерью жертвы, которая стала свидетелем конфликта.

Нападавший расчленил тела убитых, упаковал останки в пакеты, а затем спрятал их в своем гараже. Стражам порядка удалось выйти на след преступника. Сейчас он находится под стражей.
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