Мордовская полиция ищет сбившего пешехода водителя

В УГИБДД России по Мордовии рассказали о ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.
По данным профильного ведомства, на Центральной улице в селе Семилей (Кочкуровский район Мордовии) произошел дорожный инцидент, во время которого пострадал пешеход. Уточняется, что легковушка по невыясненным пока причинам совершила наезд на человека, двигавшегося по обочине местной автотрассы, сообщают «Известия Мордовии».
При этом водитель, управлявший транспортным средством, предпочел сразу скрыться с места преступления. Представители местных следственных органов сейчас ищут безответственного виновника ДТП с целью привлечения его к ответственности.