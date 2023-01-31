Мордовская полиция ищет сбившего пешехода водителя

По данным профильного ведомства, на Центральной улице в селе Семилей (Кочкуровский район Мордовии) произошел дорожный инцидент, во время которого пострадал пешеход. Уточняется, что легковушка по невыясненным пока причинам совершила наезд на человека, двигавшегося по обочине местной автотрассы, сообщают «Известия Мордовии».