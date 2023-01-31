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Марочко: иностранные СМИ в зоне спецоперации снимают фейки о ВС РФ по заказу Киева

Армия
Марочко: иностранные СМИ в зоне спецоперации снимают фейки о ВС РФ по заказу Киева

Проукраинские пропагандисты вместе с западными журналистами занялись съемками сюжетов, направленных на дискредитацию ВС РФ, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В беседе с РИА Новости Марочко сообщил, что киевский режим не оставляет попыток поднять моральный дух украинских солдат. С этой целью власти проспонсировали журналистов, которые снимают в зоне спецоперации постановочные сюжеты об отваге ВСУ и поражениях российских военных.

«Основная задача — показать мнимые успехи украинских войск и проблемы в рядах ВС РФ», — сообщил Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что украинские военные случайно наехали на пикапе на противотанковую мину, установленную киевскими же силовиками. Инцидент произошел в районе Кременной, сообщает телеканал «360».
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