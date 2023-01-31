Марочко: иностранные СМИ в зоне спецоперации снимают фейки о ВС РФ по заказу Киева

В беседе с РИА Новости Марочко сообщил, что киевский режим не оставляет попыток поднять моральный дух украинских солдат. С этой целью власти проспонсировали журналистов, которые снимают в зоне спецоперации постановочные сюжеты об отваге ВСУ и поражениях российских военных.