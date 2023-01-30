Манукян объяснил пророссийские настроения в Буркина-Фасо качественной работой инструкторов из РФ в ЦАР и Мали

Качественная работа инструкторов из Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) с личным составом Вооруженных сил Мали (FAMa) и последовавшие за ней успехи Бамако в борьбе с террористическими организациями являются главной причиной стремления жителей и чиновников Буркина-Фасо к сотрудничеству с Россией. Такое мнение озвучил блогер и журналист Вадим Манукян в интервью международной редакции Федерального агентства новостей.
Ранее граждане африканской республики неоднократно выходили на митинги, где призывали правительство сближаться с РФ. Многие из них несли в руках российский триколор, который уже давно стал на континенте символом освобождения от колониальных амбиций Запада.
Власти Брукина-Фасо поддержали пророссийские настроения среди жителей. Премьер-министр страны Аполлинер Кьелем де Тамбела уже обсудил с замглавы отечественного МИД Михаилом Богдановым перспективы двусторонних отношений. Кроме того, власти в Уагадугу денонсировали оборонное соглашение с Парижем.
Блогер Манукян считает, что авторитет Москвы в регионе вырос благодаря качественной работе представителей СОМБ с силовыми структурами Мали. Местные жители обратили внимание на успехи Бамако в борьбе с радикалами и обрели надежду на светлое будущее:
«Международные террористические организации долгое время подрывали стабильность Африки, ее население постоянно находилось в подавленном состоянии. С приходом российских инструкторов они воодушевились, поверили в справедливость, в то, что ни бывшие метрополии, ни боевики не смогут расхищать природные богатства материка. Сегодня континент уповает на Россию, видит, что она может принести желаемый мир. Отечественные специалисты, безусловно, сделали большое дело за последние годы. Появилась вероятность, что и бандформирования будут разгромлены, и Франция окончательно утратит какое-либо влияние и оставит имперские амбиции».
Представители СОМБ, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучили личный состав силовых ведомств Мали. Благодаря их консультативной поддержке бойцы FAMa стали одной из лучших армий на Черном континенте и успешно противостоят радикалам на всей территории республики.
Ранее военный обозреватель Борис Рожин прокомментировал разрыв оборонного соглашения между Буркина-Фасо и Францией. Он считает, что Париж планомерно утрачивает влияние в регионе и более не имеет возможности восстановить неоколониальную империю в Западной Африке.