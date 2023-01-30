Манукян объяснил пророссийские настроения в Буркина-Фасо качественной работой инструкторов из РФ в ЦАР и Мали

Качественная работа инструкторов из Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) с личным составом Вооруженных сил Мали (FAMa) и последовавшие за ней успехи Бамако в борьбе с террористическими организациями являются главной причиной стремления жителей и чиновников Буркина-Фасо к сотрудничеству с Россией. Такое мнение озвучил блогер и журналист Вадим Манукян в интервью международной редакции Федерального агентства новостей.