«Разлагают наше общество»: политолог Макеева рассказала о необходимости блокировки YouTube

Зарубежные видеохостинги и сервисы, в частности YouTube, Instagram✱ (соцсеть признана экстремистской, запрещена на территории РФ) и TikTok, крайне нетолерантно относятся к российским пользователям. Контент может быть безосновательно удален, монетизации нет, а с россиянами руководство предпочитает не считаться. Площадки могут удалить каналы с многомиллионной аудиторией просто потому, что сами так решили.