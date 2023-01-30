«Разлагают наше общество»: политолог Макеева рассказала о необходимости блокировки YouTube

Зарубежные видеохостинги и сервисы, в частности YouTube, Instagram✱ (соцсеть признана экстремистской, запрещена на территории РФ) и TikTok, крайне нетолерантно относятся к российским пользователям. Контент может быть безосновательно удален, монетизации нет, а с россиянами руководство предпочитает не считаться. Площадки могут удалить каналы с многомиллионной аудиторией просто потому, что сами так решили.
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева считает, что западные соцсети являются инструментом информационно-психологических операций, наносят вред России и ее гражданам, а потому они должны быть заблокированы в нашей стране. Соответствующим мнением она поделилась во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Мне кажется, что эти площадки на территории РФ должны быть заблокированы, потому что это инструменты информационно-психологических операций противника. Если мы посмотрим на содержание роликов того же YouTube – увидим, сколько там откровенной антироссийской информации, вплоть до грубой русофобии, уже не говоря об информации, искажающей данные о ходе СВО. При этом все эти площадки, в частности YouTube, являются предельно нетерпимыми к любой, даже мягкой интеллигентно высказанной иной точке зрения», — отметила Макеева.
Политолог рассказала, что сама столкнулась с несправедливым отношением со стороны руководства YouTube. Осенью администраторы хостинга удалили канал Натальи Макеевой, который она вела на протяжении многих лет.
«Совершенно правильно у нас заблокирован Facebook✱ (соцсеть признана экстремистской, запрещена на территории РФ. — Прим). Это предельно предвзятая и предельно подыгрывающая одной стороне соцсеть. Все это необходимо жестко "банить", в первую очередь, во избежание крупных информационно-психологических операций», — заявила она.
Эти инструменты, по мнению собеседницы ФАН, используются против страны и российского народа. Зачастую их применяют для раскола общества и пропаганды чуждой для российской культуры идеологии. Поэтому все западные соцсети и хостинги надо расценивать как угрозу государственности РФ и относиться к ним соответственно.
«Если инструмент является массовым, то он действительно эффективен и оказывает влияние. Другой момент — нам, конечно, тоже надо перенимать этот опыт: больше работать над наступательным аспектом информационно-психологических операций. Но наша оборона — это то, что должно быть обязательно. При этом общество должно понимать причины блокировок западных платформ. Когда "банится" какая-то площадка и человек из-за этого не может поделиться с друзьями фотографиями своих котеек, а зарабатывавший там на уроках маникюра блогер лишается связи с клиентами, надо доступным языком объяснять, почему это случилось. Эти площадки разлагают наше общество, внедряя чуждые ценности. Это все отвратительно», — заключила Макеева.
Ранее сообщалось, что Meta✱✱✱ (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) исключила нацбатальон «Азов»✱✱ (признан террористическим и запрещен в РФ) из списка опасных организаций.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
- ✱✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму