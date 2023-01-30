Пригожин объяснил, почему бойцы ВСУ могут носить шевроны ЧВК «Вагнер»

Редакции URA.RU стало известно, что украинские солдаты с шевронами ЧВК «Вагнер» якобы пытаются отыскать пророссийское население на территории Часова Яра. Бизнесмен в свою очередь не смог ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию ввиду отсутствия в данном городе. По его мнению, украинцы могли пойти на это по двум причинам.