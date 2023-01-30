Пригожин объяснил, почему бойцы ВСУ могут носить шевроны ЧВК «Вагнер»

Бойцы ВСУ могут оказаться скрытыми фанатами ЧВК «Вагнер». Такой вариант допустил предприниматель Евгений Пригожин.
Редакции URA.RU стало известно, что украинские солдаты с шевронами ЧВК «Вагнер» якобы пытаются отыскать пророссийское население на территории Часова Яра. Бизнесмен в свою очередь не смог ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию ввиду отсутствия в данном городе. По его мнению, украинцы могли пойти на это по двум причинам.
«Одна из них — кошмарить мирное население под видом ЧВК «Вагнер» для того, чтобы их побудить к сопротивлению. Такая работа часто проводится на войне. Второй вариант — они являются скрытыми фанатами ЧВК «Вагнер», что похвально. Происходило ли подобное ранее, я не знаю. Что касается знаков отличия, скажу вам по секрету — это военная тайна», — приводит комментарий предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин заявил об обнаружении в Бахмуте представителями подразделений ЧВК «Вагнер» обезглавленных трупов иностранных наемников. Бизнесмен объяснил, что боевые действия могли помешать противнику забрать тела, поэтому он предпринял попытку скрыть личности погибших.