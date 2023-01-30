Дань моде или потребность: нужна ли собакам теплая одежда, объяснил ветеринар Галкин

Действительно ли собаки не могут обойтись без теплой одежды или это хитрый маркетинговый ход в беседе с корреспондентом ФАН объяснил ветеринар Богдан Галкин.
Содержание питомца нынче обходится хозяевам недешево: качественные корма, средства по уходу, визиты к ветеринару и одежда, стоимость которой начинается примерно от тысячи и доходит до десятка тысяч рублей в зависимости от бренда. И если необходимость покупки хорошего корма и посещения ветеринара очевидна, то с последним возникает вопрос — так ли необходима собакам одежда или это очередная уловка маркетологов.
По словам ветеринара, большую роль в этом вопросе играет порода собак. Крупные животные, которые живут в вольере или на улице независимо от времени года, сами привыкают к меняющимся климатическим условиям. Этому способствует отрастание густого подшерстка, который обеспечивает хорошую изоляцию и защиту от непогоды, активизация обмена веществ и развитие крепкого иммунитета. Как правило, это собаки таких пород, как ньюфаундленды, сенбернары, чау-чау, хаски, лайки и многие другие. Однако большинство пород собак выведено искусственно и многие из них просто не приспособлены противостоять суровым погодным условиям, предупредил он.
«Бесшерстные породы: китайская хохлатая, американский голый терьер, ксолоитцкуинтли адаптированы только к проживанию в теплом климате, поэтому дополнительная защита питомца от неблагоприятного воздействия низких температур действительно необходима. Охотничьи породы очень активны, любят быстро и подолгу бегать. Поэтому кожа у них тонкая, что обеспечивает высокий уровень теплоотдачи — это могут быть как крупные собаки: легавые, борзые, так и небольшие, например, джек-рассел-терьер», — объяснил эксперт.
При этом в некоторых случаях даже собаки с густой шерстью нуждаются в утеплении. Это касается коротколапых пород, таких как корги. У них грудь и живот находятся слишком близко к холодной земле и подвержены переохлаждению. А таксы помимо того, что коротколапые еще и гладкошерстные, поэтому им зимняя одежда также необходима. Как пояснил Галкин, многие декоративные собаки в связи со своими породными особенностями тоже нуждаются в дополнительной защите. Так стриженному пуделю в сильный мороз тоже необходима защита.
В магазинах представлен довольно широкий ассортимент одежды для собак. Подбирается она индивидуально, в зависимости от породы питомца и погодных условий.
«В дождливую погоду шерсть собаки может спасти дождевик, холодной осенью – свитер или куртка. Когда под лапами грязь и слякоть лучше выбрать непромокаемый комбинезон, а в совсем холодную зимнюю погоду – комбинезон с флисом или синтепоном. Дополнительно рекомендуется защищать лапы питомца. Для них изготавливаются специальные ботинки или альтернативой может служить воск для лап. Если вы замечаете, что питомец почти с разу после того как вышел на улицу начинает дрожать, поджимать лапы, смотреть на вас взглядом «возьми меня на ручки и отнеси домой», то ему необходимо дополнительно утеплится и сделать прогулку более активной», — рекомендовал ветеринар.
Резюмируя Галкин подчеркнул, что одежда, способная защитить собаку от холода, дождя и грязи – очень важна для многих пород — питомцу должно быть комфортно в любое время года. А вот, одежду какого производителя выбрать: обычную или люкс, зависит уже от размера кошелька владельца собаки: питомцу бренд не важен, для него главное — удобство и комфорт.