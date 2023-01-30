Дань моде или потребность: нужна ли собакам теплая одежда, объяснил ветеринар Галкин

При этом в некоторых случаях даже собаки с густой шерстью нуждаются в утеплении. Это касается коротколапых пород, таких как корги. У них грудь и живот находятся слишком близко к холодной земле и подвержены переохлаждению. А таксы помимо того, что коротколапые еще и гладкошерстные, поэтому им зимняя одежда также необходима. Как пояснил Галкин, многие декоративные собаки в связи со своими породными особенностями тоже нуждаются в дополнительной защите. Так стриженному пуделю в сильный мороз тоже необходима защита.