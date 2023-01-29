Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в турецкой провинции Кайсери

Жертвами ДТП с рейсовым автобусом в Турции стали четыре человека. Еще 24 местных жителя получили травмы различной степени тяжести, сообщает телеканал TRT со ссылкой на полицию.
Общественный транспорт следовал из города Малатья в Стамбул. По данным правоохранителей, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением из-за скользкой дороги и выехал за пределы магистрали. В итоге транспортное средство опрокинулось.
Отмечается, что три человека скончались на месте аварии до приезда врачей скорой помощи. Еще один пассажир умер позже в больнице. Полицейские задержали водителя общественного транспорта, ведется расследование ЧП.