Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в турецкой провинции Кайсери

Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в турецкой провинции Кайсери

Жертвами ДТП с рейсовым автобусом в Турции стали четыре человека. Еще 24 местных жителя получили травмы различной степени тяжести, сообщает телеканал TRT со ссылкой на полицию.

Общественный транспорт следовал из города Малатья в Стамбул. По данным правоохранителей, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением из-за скользкой дороги и выехал за пределы магистрали. В итоге транспортное средство опрокинулось.

Отмечается, что три человека скончались на месте аварии до приезда врачей скорой помощи. Еще один пассажир умер позже в больнице. Полицейские задержали водителя общественного транспорта, ведется расследование ЧП.
турция пассажирский автобус жертвы пострадавшие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду