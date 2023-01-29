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Глава Total ожидает усугубления ситуации на газовом рынке Европы в 2023 году

Экономика
Глава Total ожидает усугубления ситуации на газовом рынке Европы в 2023 году

Положение на европейском рынке природного газа может оказаться более напряженным в 2023 году. Такое развитие событий допустил глава французского нефтегазового предприятия Total Патрик Пуянне, передает Bloomberg.

По его словам, Европа в нынешнем году получит меньше газа из России, чем в 2022 году, и ей вновь понадобится массово закупать СПГ. Также он допустил нехватку дизельного топлива в регионе.

В связи с этим Пуянне заверил, что его компания нарастит поставки этого вида топлива в европейские страны.

Согласно информации Vortexa, за 2022 год Евросоюз импортировал из РФ порядка 220 млн баррелей дизтоплива. При этом с 5 февраля весь импорт российского дизеля в ЕС окажется под запретом. Новым главным поставщиком этого топлива в Европу в этих условиях сможет оказаться Китай.
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