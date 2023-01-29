В МИД Украины призвали передать Киеву немецкие подлодки от компании Thyssenkrupp

Бундесвер располагает подводными лодками, которые могут быть использованы украинскими военными в Черном море, заявил замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в ФРГ Андрей Мельник.
По его словам, речь идет о дизель-электрических субмаринах проекта 212A, которые производит компания Thyssenkrupp. Мельник подчеркнул, что данные подлодки считаются одними из самых лучших в мире.
«Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить их на Украину?» — написал чиновник в социальной сети.
Он уточнил, что немецкие субмарины Киев применил бы против российского флота в Черном море.
На сегодняшний день проход в акваторию Черного моря ограничен со стороны Турции. Решение было принято в связи с проводимой на Украине спецоперацией ВС РФ. Мельник не объяснил, как Киев намерен преодолеть этот запрет.