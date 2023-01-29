«Аватар: Путь воды» стал четвертым самым кассовым фильмом в истории

Сиквел фильма «Аватар», вышедший 6 декабря с подзаголовком «Путь воды», стал четвертым в списке самых кассовых лент в истории кинематографа.
По состоянию на 29 января кассовые сборы картины, режиссером которой вновь выступил Джеймс Кэмерон, превысили 2 млрд долларов. С таким результатом ему удалось побить рекорд ленты «Звездные войны: Пробуждение силы».
Помимо этого, у нового «Аватара» есть все шансы обойти по кассовым сборам и «Титаник», собравший 2,187 млрд долларов, однако он вряд ли сможет превзойти квадриквел «Мстителей», рекорд которых — 2,79 млрд долларов.
«Аватар: Путь воды» продолжает историю солдата Джейка Салли, который становится предводителем на’ви и берет на себя миссию по их защите от бизнесменов с Земли.