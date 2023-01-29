«Аватар: Путь воды» стал четвертым самым кассовым фильмом в истории

Помимо этого, у нового «Аватара» есть все шансы обойти по кассовым сборам и «Титаник», собравший 2,187 млрд долларов, однако он вряд ли сможет превзойти квадриквел «Мстителей», рекорд которых — 2,79 млрд долларов.