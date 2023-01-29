Жители Франции вынуждены отказываться от горячего душа из-за роста цен на услуги ЖКХ

Жительница французской Тулузы Софи Паскель утверждает, что несколько недель назад она решила поменять гигиенические привычки своих детей. Сейчас они умываются преимущественно холодной водой и больше не принимают горячий душ. Это помогает семье сэкономить на оплате счетов за газ, возросших со 140 до 400 евро в месяц на фоне энергетического кризиса.