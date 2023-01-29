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Жители Франции вынуждены отказываться от горячего душа из-за роста цен на услуги ЖКХ

Общество
Жители Франции вынуждены отказываться от горячего душа из-за роста цен на услуги ЖКХ

Рост тарифов на газ вынуждает жителей Франции сократить свои расходы и экономить на горячей воде. Об этом сообщает телеканал France 3. По словам французов, они учат своих детей умываться холодной водой.

Жительница французской Тулузы Софи Паскель утверждает, что несколько недель назад она решила поменять гигиенические привычки своих детей. Сейчас они умываются преимущественно холодной водой и больше не принимают горячий душ. Это помогает семье сэкономить на оплате счетов за газ, возросших со 140 до 400 евро в месяц на фоне энергетического кризиса.

«Что делать? Брать кредит, чтобы оплачивать отопление? В любом случае, мне его не дадут. Вот так», — объясняет свое решение Паскель.

Другие горожане также сократили расход горячей воды. Как утверждает француз Паскаль Кутеллек-Леберен, сегодня мало кто может себе позволить потреблять ее в прежнем объеме.
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