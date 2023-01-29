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Российская путешественница перечислила три главных минуса жизни в Турции

Общество
Российская путешественница перечислила три главных минуса жизни в Турции

Российская тревел-блогер переехала в Турцию и перечислила три главных минуса жизни в этой стране.

Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен». В первую очередь туристка отметила социальную напряженность. По ее словам, местные жители устали от наплыва иностранцев, поэтому зачастую выплескивают негатив на приезжих. Также россиянка призналась, что у нее возникло чувство «ненадежности положения».

«Начиная с весны прошлого года иностранцы в Турции находятся в положении, когда уже нет никакой уверенности в том, что в один «прекрасный» момент нас всех не попросят на выход», — написала блогер.

Еще один ключевой минус проживания в этой популярной курортной стране — стремительно растущие цены. И если раньше высокие ценники не сильно расстраивали, поскольку в рублях все было не так страшно, то сейчас ситуация в корне изменилась, резюмировала путешественница.
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