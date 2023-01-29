Диетологи назвали продукты, употребление которых делает кожу лица дряблой

Вдобавок диетологи перечислили продукты, которые считаются диетическими, однако в действительно противопоказаны при проблемах с кожей. К таковым эксперты отнесли шпинат из-за обилия йода в составе, а также арахис, который содержит вещество, ускоряющее производство кожного сала. Последний продукт россиянам рекомендовали заменить миндалем, пишет издание «Кубанские новости».