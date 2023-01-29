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Диетологи назвали продукты, употребление которых делает кожу лица дряблой

Общество
Диетологи назвали продукты, употребление которых делает кожу лица дряблой

Некоторые продукты вызывают воспаление кожи, что впоследствии приводит к дряблости, отекам и синяками под глазами, заявили диетологи.

Эксперты по питанию рекомендуют отказаться, прежде всего, от молочных продуктов. Из рациона, по их словам, также следует убрать сладости и глютеносодержащие продукты, включая хлеб, булки и мюсли.

Вдобавок диетологи перечислили продукты, которые считаются диетическими, однако в действительно противопоказаны при проблемах с кожей. К таковым эксперты отнесли шпинат из-за обилия йода в составе, а также арахис, который содержит вещество, ускоряющее производство кожного сала. Последний продукт россиянам рекомендовали заменить миндалем, пишет издание «Кубанские новости».
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