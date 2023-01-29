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Большинство россиян хотят зарабатывать до 100 тысяч рублей в 2023 году

Общество
Большинство россиян хотят зарабатывать до 100 тысяч рублей в 2023 году

Заработную плату до 100 тыс. рублей в месяц в 2023 году хочет получать большинство опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах».

За ежемесячный доход менее 30 тыс. рублей проголосовали около 2% респондентов. Получать от 50 тыс. до 100 тыс. рублей пожелали 42% россиян.

Более 20% сообщили, что хотят зарабатывать от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. О желаемой зарплате, которая превышает 150 тыс. рублей, сообщили 8% участников опроса, передает РИА Новости.

О том, что заработная плата соответствует желаниям, рассказали 14% респондентов. Чаще об этом говорили жители Дальнего Востока.
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