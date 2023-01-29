Нутрициолог Брыкин назвал мандарин и хурму самыми полезными зимними плодами

Хурма и мандарины — продукты не только вкусные, но и богатые необходимыми в зимний сезон витаминами. Об их пользе рассказал нутрициолог Антон Брыкин.
По словам эксперта, хурма богата йодом, витаминами А и С, а также рядом полезных микроэлементов. Кроме того, в этой ягоде содержится пектин, стимулирующий пищеварение и уменьшающий всасывание желчных кислот и холестерина кишечником.
Не менее популярный зимний фрукт — мандарин. Этот цитрус содержит в себе кобальт, необходимый организму для создания новых клеток крови, а также молибден, участвующий в синтезе белков, жиров и углеводов. Кроме того, он содержит витамин D и синефрин — вещество, сдерживающее выработку плохого холестерина.
Однако Брыкин предупреждает, что эти продукты стоит употреблять с осторожностью. Так, хурма противопоказана людям, страдающим от сахарного диабета из-за высокого содержания глюкозы, а мандарины могут вызвать сильные аллергические реакции.