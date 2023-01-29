Нутрициолог Брыкин назвал мандарин и хурму самыми полезными зимними плодами

Не менее популярный зимний фрукт — мандарин. Этот цитрус содержит в себе кобальт, необходимый организму для создания новых клеток крови, а также молибден, участвующий в синтезе белков, жиров и углеводов. Кроме того, он содержит витамин D и синефрин — вещество, сдерживающее выработку плохого холестерина.