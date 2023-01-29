Рябков назвал отрицанием очевидного заявления США о «мирных» поставках Украине танков

Заявления США, что поставки Украине танков Abrams не провоцируют эскалацию, являются отрицанием очевидного. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Дипломат в беседе с РИА Новости отметил, что отправка танкового батальона стала крайне деструктивным шагом со стороны США. В том числе речь идет о попытке реализовать на Украине эскалационный сценарий.
Власти США парадоксальным образом утверждают, что поставки более широкой номенклатуры вооружения не являются нагнетанием конфликта. Однако подобные заявления Вашингтона являются отрицанием очевидного.
Американская сторона намерена таким шагом «подровнять общенатовскую шеренгу», считает замгламы МИД РФ. Это реализуется на глазах мирового сообщества, которое испытывает все большую тревогу от действий Запада, подчеркнул Рябков.