Директор департамента МИД Северной Кореи по делам США Гвон Чон Гын предупредил Вашингтон о неприятных последствиях за распространение информации о торговле оружием между РФ и КНДР. Его слова приводит ЦТАК.
Северокорейский дипломат отметил, что такими беспочвенными заявлениями США пытаются оправдать передачу вооружений Украине. Он заявил, что в Белом доме должны понимать, что столкнутся с «печальными последствиями», если будут продолжать распространять «глупости» против КНДР.
Чон Гын подчеркнул что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США не направляли силы НАТО на восток. Тем самым они ущемили законные интересы безопасности Москвы.