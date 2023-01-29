Зрители Channel 4 потребовали выслать украинскую беженку из-за жалоб на мусульман

Ранее британка из Англии решила разместить у себя украинскую беженку и ее сына в рамках программы «Дома для Украины». После заселения украинка заявила, что в этом районе слишком много мусульман. В результате женщина и ее гостья решили по обоюдному согласию разорвать соглашение.