Зрители Channel 4 потребовали выслать украинскую беженку из-за жалоб на мусульман

Зрители британского телеканала Channel 4 раскритиковали беженку с Украины, которая пожаловалась на большое число мусульман в Бирмингеме. Свое мнение они выразили в комментариях.
Ранее британка из Англии решила разместить у себя украинскую беженку и ее сына в рамках программы «Дома для Украины». После заселения украинка заявила, что в этом районе слишком много мусульман. В результате женщина и ее гостья решили по обоюдному согласию разорвать соглашение.
Комментаторы отметили, что украинка всегда может вернуться на родину. Некоторые отметили, что та покидала раздираемую конфликтом страну, но при этом имеет наглость жаловаться на условия.
«Держу пари, они будут в большем ужасе, узнав, кто является нынешним премьер-министром Великобритании», — с иронией заметил Mohd Aidil Kamarudin.
Подписчик Yasmee Suhaib заявил, что украинские беженцы зачастую разыгрывали карту жертвы. Теперь они показали себя в своей красе как «закоренелые расисты», заявил он.