Дима Билан произвел негативное впечатление на Алекса Малиновского

Певец пришел на музыкальный проект 11 лет назад. Тогда он попал в команду Билана. Однако, по словам артиста, это был не самый лучший опыт в его жизни. Малиновский охарактеризовал победителя конкурса «Евровидение» как сложную личность и интроверта.