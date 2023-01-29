Дима Билан произвел негативное впечатление на Алекса Малиновского

Знакомство с исполнителем хита «Молния» Димой Биланом произвело на Алекса Малиновского негативное впечатление. Об этом звезда «Голоса» рассказал в разговоре с изданием «Мослента».
Певец пришел на музыкальный проект 11 лет назад. Тогда он попал в команду Билана. Однако, по словам артиста, это был не самый лучший опыт в его жизни. Малиновский охарактеризовал победителя конкурса «Евровидение» как сложную личность и интроверта.
«До сих пор, если мы встречаемся на каком-либо мероприятии, то даже не здороваемся», — поделился музыкант.
Он добавил, что таких проблем в общении у него никогда не было. Со многими представителями российской эстрады у певца сложились хорошие взаимоотношения, но Билан, очевидно, в этот список не входит.