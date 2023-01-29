Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела больницы в Новоайдаре

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными больницы в населенном пункте Новоайдар в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ВСУ атаковали районную больницу из американских РСЗО HIMARS 28 января. В результате погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. Минобороны РФ указало, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением.
Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара ВСУ. Глава ведомства поручил следователям во взаимодействии с российскими оперативными службами и военными принять меры к установлению всех обстоятельств инцидента, а также выявить причастных к инциденту конкретных лиц из числа украинских военных.