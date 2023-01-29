Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела больницы в Новоайдаре

Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара ВСУ. Глава ведомства поручил следователям во взаимодействии с российскими оперативными службами и военными принять меры к установлению всех обстоятельств инцидента, а также выявить причастных к инциденту конкретных лиц из числа украинских военных.