Политолог Брутер спрогнозировал влияние новых протестов в США на рейтинг Байдена

После гибели афроамериканца от рук полицейских в Мемфисе в США могут начаться протесты, которые негативно скажутся на рейтинге президента Джо Байдена. Об этом РИА Новости рассказал политолог Владимир Брутер.
Полиция Мемфиса ранее опубликовала видеозаписи избиения 29-летнего местного жителя Тайре Николса правоохранителями. Позже мужчина скончался. Известие о гибели Николса уже спровоцировало единичные акции протеста.
Протесты обязательно скажутся на рейтинге Байдена, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Он отметил, что больше половины президентского срока демократа уже позади. Чем быстрее товарищи Байдена по партии поймут это, тем им будет проще готовиться к следующим выборам, считает Брутер.
Политолог заявил, что «в определенном смысле» у действующего президента США не осталось козырей. Байдену уже «ничего не может помочь», заключил эксперт.