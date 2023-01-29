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Политолог Брутер спрогнозировал влияние новых протестов в США на рейтинг Байдена

Политика
Политолог Брутер спрогнозировал влияние новых протестов в США на рейтинг Байдена

После гибели афроамериканца от рук полицейских в Мемфисе в США могут начаться протесты, которые негативно скажутся на рейтинге президента Джо Байдена. Об этом РИА Новости рассказал политолог Владимир Брутер.

Полиция Мемфиса ранее опубликовала видеозаписи избиения 29-летнего местного жителя Тайре Николса правоохранителями. Позже мужчина скончался. Известие о гибели Николса уже спровоцировало единичные акции протеста.

Протесты обязательно скажутся на рейтинге Байдена, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Он отметил, что больше половины президентского срока демократа уже позади. Чем быстрее товарищи Байдена по партии поймут это, тем им будет проще готовиться к следующим выборам, считает Брутер.

Политолог заявил, что «в определенном смысле» у действующего президента США не осталось козырей. Байдену уже «ничего не может помочь», заключил эксперт.
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