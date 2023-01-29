Политолог Брутер спрогнозировал влияние новых протестов в США на рейтинг Байдена

Протесты обязательно скажутся на рейтинге Байдена, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Он отметил, что больше половины президентского срока демократа уже позади. Чем быстрее товарищи Байдена по партии поймут это, тем им будет проще готовиться к следующим выборам, считает Брутер.