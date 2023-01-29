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«Известия»: мошенники придумали новую схему по обману населения России

Общество
«Известия»: мошенники придумали новую схему по обману населения России

Мошенники используют новую схему, рассчитанную на обман людей, находящихся в поисках работы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Сбер».

Издание предупредило, что злоумышленники объявляют о найме персонала в несуществующую компанию и ждут реакции кандидатов. Как только человек присылает резюме, ему говорят, что он принят на работу, после чего просят банковские реквизиты для перечисления зарплаты. В реальности же это уловка.

«Работодатели» осуществляют покупку по карте соискателя, и просят его предоставить код из SMS-сообщения для подтверждения операции. Чтобы обезопасить себя от подобного «трудоустройства» следует тщательно проверять объявления. И в случае чего, обращаться в компанию напрямую.
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