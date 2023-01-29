«Известия»: мошенники придумали новую схему по обману населения России

Издание предупредило, что злоумышленники объявляют о найме персонала в несуществующую компанию и ждут реакции кандидатов. Как только человек присылает резюме, ему говорят, что он принят на работу, после чего просят банковские реквизиты для перечисления зарплаты. В реальности же это уловка.