«Известия»: мошенники придумали новую схему по обману населения России

Мошенники используют новую схему, рассчитанную на обман людей, находящихся в поисках работы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Сбер».
Издание предупредило, что злоумышленники объявляют о найме персонала в несуществующую компанию и ждут реакции кандидатов. Как только человек присылает резюме, ему говорят, что он принят на работу, после чего просят банковские реквизиты для перечисления зарплаты. В реальности же это уловка.
«Работодатели» осуществляют покупку по карте соискателя, и просят его предоставить код из SMS-сообщения для подтверждения операции. Чтобы обезопасить себя от подобного «трудоустройства» следует тщательно проверять объявления. И в случае чего, обращаться в компанию напрямую.