МИД: Японии для возвращения к диалогу нужно проявлять к России уважение

Японии для возобновления диалога с Россией необходимо проявить уважение. Об этом заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ.
Ведомство прокомментировало отказ российской стороны по возобновлению диалога по морскому промыслу у Южных Курил. В МИД РФ указали, что категорически не приемлют какие-либо протесты, которые связаны с этим.
Министерство иностранных дел подчеркивает, что для возвращения к нормальному диалогу Японии следует проявить элементарное уважение к России. Также в Токио должны стремиться к выправлению двусторонних отношений. Ведомство подчеркивает, что у японского правительства пока этого не видно.