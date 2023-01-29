МИД: Японии для возвращения к диалогу нужно проявлять к России уважение

Министерство иностранных дел подчеркивает, что для возвращения к нормальному диалогу Японии следует проявить элементарное уважение к России. Также в Токио должны стремиться к выправлению двусторонних отношений. Ведомство подчеркивает, что у японского правительства пока этого не видно.