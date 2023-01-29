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МИД: Японии для возвращения к диалогу нужно проявлять к России уважение

Политика
МИД: Японии для возвращения к диалогу нужно проявлять к России уважение

Японии для возобновления диалога с Россией необходимо проявить уважение. Об этом заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ.

Ведомство прокомментировало отказ российской стороны по возобновлению диалога по морскому промыслу у Южных Курил. В МИД РФ указали, что категорически не приемлют какие-либо протесты, которые связаны с этим.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что для возвращения к нормальному диалогу Японии следует проявить элементарное уважение к России. Также в Токио должны стремиться к выправлению двусторонних отношений. Ведомство подчеркивает, что у японского правительства пока этого не видно.
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