Российская артиллерия уничтожила группу украинской пехоты под Авдеевкой

Расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» и 120-миллиметровых минометов 2Б11 уничтожили группу украинских военных на Авдеевском направлении. Противника обнаружили с помощью БПЛА, сообщает РИА Новости.
Оператор разведывательного дрона обнаружил украинских пехотинцев и передал артиллерии координаты занятого ими блиндажа. После этого по укреплению противника был нанесен артиллерийский удар.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал задачей спецоперации защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду» на протяжении восьми лет.