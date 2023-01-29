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Российская артиллерия уничтожила группу украинской пехоты под Авдеевкой

Армия
Российская артиллерия уничтожила группу украинской пехоты под Авдеевкой

Расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» и 120-миллиметровых минометов 2Б11 уничтожили группу украинских военных на Авдеевском направлении. Противника обнаружили с помощью БПЛА, сообщает РИА Новости.

Оператор разведывательного дрона обнаружил украинских пехотинцев и передал артиллерии координаты занятого ими блиндажа. После этого по укреплению противника был нанесен артиллерийский удар.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал задачей спецоперации защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду» на протяжении восьми лет.
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