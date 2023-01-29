Сервис Туту назвал самые дорогие купленные билеты в 2022 году

На втором месте рейтинга оказались билеты из Москвы в Торонто за 949 тысяч рублей в обе стороны. Третье место заняли билеты в первый класс из российской столицы в Дубай за 662 тысячи рублей. В список самых дорогих направлений вошли Ницца, Вена, Нью-Йорк, Цюрих, Милан, Ларнаку, Лиссабон, и Бухарест, сообщили в пресс-службе Туту.