Сервис Туту назвал самые дорогие купленные билеты в 2022 году

Эксперты рассказали, что самые дорогие билеты в 2022 году были куплены из Санкт-Петербурга в Лос-Анджелес и обратно. Билеты за перелет в бизнес-классе на этом направлении обошлись пассажиру почти в 1,4 млн рублей.
На втором месте рейтинга оказались билеты из Москвы в Торонто за 949 тысяч рублей в обе стороны. Третье место заняли билеты в первый класс из российской столицы в Дубай за 662 тысячи рублей. В список самых дорогих направлений вошли Ницца, Вена, Нью-Йорк, Цюрих, Милан, Ларнаку, Лиссабон, и Бухарест, сообщили в пресс-службе Туту.
Ранее эксперты назвали пять музыкальных городов России для путешествий. В список попали Бежецк, Казань, Уфа, Клин и Звенигород.