Власти Петербурга вновь предпочли дождаться таяния снега вместо уборки

Смольный уже не первый год доказывает, что ему все равно на то, как Северная столица переживает зиму. Доказательством тому является прямая линия с губернатором Александром Бегловым, которая прошла накануне. Градоначальник нехотя отвечал на возмущения граждан, полностью игнорируя вопросы, связанные с реальными проблемами и путями их решения.