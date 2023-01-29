Власти Петербурга вновь предпочли дождаться таяния снега вместо уборки

Утром воскресенья, 29 января, на улицах Санкт-Петербурга снова не найти снегоуборочной техники. Местным жителям снова стоит готовиться к трудностям в перемещении по городу.
Синоптики обещают сегодня дождь со снегом, а это значит, что неубранные участки улиц превратятся в болото из луж и слякоти. Коммунальные службы в своей манере решили не прислушиваться к специалистам и вывели слишком мало снегоуборочной техники.
Смольный уже не первый год доказывает, что ему все равно на то, как Северная столица переживает зиму. Доказательством тому является прямая линия с губернатором Александром Бегловым, которая прошла накануне. Градоначальник нехотя отвечал на возмущения граждан, полностью игнорируя вопросы, связанные с реальными проблемами и путями их решения.