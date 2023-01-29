Newsweek: США продолжают поддерживать Украину из-за титана

США продолжают оказывать Украине поддержку ради титана. Этот ресурс жизненно важен для оборонных технологий и американской промышленности, сообщает со ссылкой на источники журнал Newsweek.
Белый дом и страны НАТО в настоящее время прилагают усилия по выявлению и разработке «огромных запасов ключевого металла» на Украине. Титан имеет огромное значение для разработки передовых западных военных технологий, говорится в публикации.
Это «один из аргументов» в дебатах о том, почему в интересах США продолжать поддерживать Украину, которые все чаще происходят на Западе, предположил в комментарии для журнала чиновник в конгрессе. Титан также представляет «ключевую уязвимость» для США, так как от наличия этого металла зависит значительная доля американской промышленности.