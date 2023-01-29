Врач Хомяков перечислил причины сонливости днем

Дело может быть и во внешних факторах, например, в еде. Также причинами могут послужить малоподвижный образ жизни, переутомление и нарушение цикадных ритмов. Кроме того, алкоголь, кофе и энергетики ненадолго стимулируют нервную систему, но за этим следует период снижения активности.