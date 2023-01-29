Врач Хомяков перечислил причины сонливости днем

Сонливость в дневное время имеет несколько причин. Об этом рассказал гепатолог, хирург и кандидат медицинских наук Сергей Хомяков, передает RT.
Идеальным временем для сна является период от семи до девяти часов. По словам врача, здоровые люди не должны постоянно хотеть спать. Хомяков отметил, что дневная сонливость вкупе с хорошим ночным сном указывает на аномальный процесс в организме.
Дело может быть и во внешних факторах, например, в еде. Также причинами могут послужить малоподвижный образ жизни, переутомление и нарушение цикадных ритмов. Кроме того, алкоголь, кофе и энергетики ненадолго стимулируют нервную систему, но за этим следует период снижения активности.