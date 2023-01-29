МИД: Россия отказала Японии в консультациях по промыслу в районе Южных Курил

Принятые правительством Японии меры идут вразрез с соглашением об укреплении и развитии добрососедства от 1998 года. На фоне этого, «российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности», объяснили в МИД РФ.