МИД: Россия отказала Японии в консультациях по промыслу в районе Южных Курил

Россия уведомила Японию, что не согласует межправительственные консультации по соглашению о морском промысле у южных Курильских островов в условиях санкционной политики. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.
Посольство Японии в Москве ранее заявило о получении уведомления о невозможности согласовать даты консультаций по промыслу в районе Курильских островов для японских рыбаков. Однако в дипмиссии пообещали добиваться переговоров.
Отношения между странами «стали стремительно деградировать» с началом спецоперации на Украине, напомнили в МИД РФ. Япония ввела в отношении России 15 пакетов санкций, отменила режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала со своей территории группу российских дипломатов.
Принятые правительством Японии меры идут вразрез с соглашением об укреплении и развитии добрососедства от 1998 года. На фоне этого, «российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности», объяснили в МИД РФ.