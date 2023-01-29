Пекарь из Белгорода испекла для российских бойцов пряники с Чебурашкой

Светлана Литвинова из Белгорода, которая занимается выпечкой, приготовила для российских военных пряники с Чебурашкой. Тем самым она ответила на оскорбления украинцев и поддержала армию России.
Женщина является волонтером группы помощи фронту «ZOV сердца». На днях она увидела, что ее подруга в социальных сетях назвала Чебурашку символом «российской оккупации» и «антигероем», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Светлана считает, что украинцам хорошо известно, что фильм «Чебурашка» оказался успешным в прокате и запретили показывать его у себя. В ответ на это пекарь из Белгорода изготовила имбирные пряники, покрыла их белой глазурью и нанесла на нее изображение героя фильма в военной форме.