Пекарь из Белгорода испекла для российских бойцов пряники с Чебурашкой

Светлана считает, что украинцам хорошо известно, что фильм «Чебурашка» оказался успешным в прокате и запретили показывать его у себя. В ответ на это пекарь из Белгорода изготовила имбирные пряники, покрыла их белой глазурью и нанесла на нее изображение героя фильма в военной форме.