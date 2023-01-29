Мартиросян пошутил над психическим состоянием Бузовой на шоу «Конфетка»

Ольга Бузова стала одним из членов жюри в новом шоу на ТНТ «Конфетка». Телеведущая мгновенно стала объектом для насмешек со стороны ведущего проекта Гарика Мартиросяна, пишет Starhit.
Проект призван якобы дать шанс неизвестным песням из интернета. У Бузовой поинтересовались, кто бы из известных исполнителей мог исполнить песню, которая прозвучала на проекте.
Телеведущая решила, что это бы прекрасно сделал Jony, если бы добавил стихи Пушкина, который «всегда приходит в стрессовых ситуациях». Мартиросян не смог удержаться от искрометной шутки. Шоумен заявил, что встречи с великим русским писателем – это недоработки психиатра Бузовой и неправильно прописанных таблеток.