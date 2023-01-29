Футболист Тарасов поделился с подписчиками «аромагией» своей жены

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов уже привык выставлять свою нынешнюю жену Анастасию Костенко в неприглядном виде. На этот раз он опубликовал ролик, после которого на девушку сошла лавина общественного порицания, пишет Starhit.
Возможно, Тарасов просто не знает, каким образом напомнить людям о своем существовании, поэтому в его социальных сетях и появляются материалы, вызывающие у публики отвращение. На днях он опубликовал видео с совместного с женой похода в спортзал. На одном из них Костенко нюхает свои подмышки, после чего предлагает оценить запах и своему благоверному, суя руки ему под нос.
Подписчики Тарасова совсем не оценили подобный контент. Среди них бытует мнение, что, если не говорить о Тарасове в контексте его прошлого брака с Бузовой, о нем никто и не вспомнит.